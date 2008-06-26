Матч завершен
Волга
Ульяновск
1:3
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
26 июня 2008, 23:00 МСК
26.06.2008, 23:00 МСК
четверг
Составы