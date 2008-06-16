Матч завершен
Динамо
Брянск
1:2
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
16 июня 2008, 23:00 МСК
16.06.2008, 23:00 МСК
понедельник
Составы