Матч завершен
Волга
Ульяновск
4:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
6 июня 2008, 23:00 МСК
6.06.2008, 23:00 МСК
пятница
Составы