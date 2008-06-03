Матч завершен
Волга
Ульяновск
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
3 июня 2008, 23:00 МСК
3.06.2008, 23:00 МСК
вторник
Составы