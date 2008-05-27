Матч завершен
Динамо
Барнаул
2:0
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
27 мая 2008, 23:00 МСК
27.05.2008, 23:00 МСК
вторник
Составы