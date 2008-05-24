Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
2:0
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
24 мая 2008, 23:00 МСК
24.05.2008, 23:00 МСК
суббота
Составы