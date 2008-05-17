Матч завершен
Волга
Ульяновск
1:0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
17 мая 2008, 23:00 МСК
17.05.2008, 23:00 МСК
суббота
Составы