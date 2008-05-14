Матч завершен
Волга
Ульяновск
1:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
14 мая 2008, 23:00 МСК
14.05.2008, 23:00 МСК
среда
Составы