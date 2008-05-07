Матч завершен
Витязь
Подольск
2:3
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
7 мая 2008, 23:00 МСК
7.05.2008, 23:00 МСК
среда
Составы