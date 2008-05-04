Матч завершен
Носта
Новотроицк
2:1
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
4 мая 2008, 23:00 МСК
4.05.2008, 23:00 МСК
воскресенье
Составы