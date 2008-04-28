Матч завершен
Волга
Ульяновск
2:3
Матч завершен
СКА
Ростов-на-Дону
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
28 апр. 2008, 23:00 МСК
28.04.2008, 23:00 МСК
понедельник
Составы