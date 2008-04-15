Матч завершен
Анжи
Махачкала
2:1
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
15 апр. 2008, 23:00 МСК
15.04.2008, 23:00 МСК
вторник
Составы