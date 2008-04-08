Матч завершен
Волга
Ульяновск
1:2
Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
8 апр. 2008, 23:00 МСК
8.04.2008, 23:00 МСК
вторник
Составы