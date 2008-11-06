Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
3:2
Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
ФНЛ, 44 тур

ФНЛ,

44 тур

Россия
6 нояб. 2008, 19:00 МСК
6.11.2008, 19:00 МСК
четверг
Составы