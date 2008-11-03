Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
5:0
Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
ФНЛ, 43 тур

ФНЛ,

43 тур

Россия
3 нояб. 2008, 15:00 МСК
3.11.2008, 15:00 МСК
понедельник
Составы