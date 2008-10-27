Матч завершен
Салют
Белгород
4:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 42 тур

ФНЛ,

42 тур

Россия
27 окт. 2008, 18:00 МСК
27.10.2008, 18:00 МСК
понедельник
Составы