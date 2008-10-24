Матч завершен
Салют
Белгород
4:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 41 тур

ФНЛ,

41 тур

Россия
24 окт. 2008, 17:00 МСК
24.10.2008, 17:00 МСК
пятница
Составы