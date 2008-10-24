Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
1:3
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 41 тур

ФНЛ,

41 тур

Россия
24 окт. 2008, 15:00 МСК
24.10.2008, 15:00 МСК
пятница
Составы