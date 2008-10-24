Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
3:4
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
ФНЛ, 41 тур

ФНЛ,

41 тур

Россия
24 окт. 2008, 17:00 МСК
24.10.2008, 17:00 МСК
пятница
Составы