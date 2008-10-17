Матч завершен
Динамо
Барнаул
1:2
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 40 тур

ФНЛ,

40 тур

Россия
17 окт. 2008, 9:00 МСК
17.10.2008, 9:00 МСК
пятница
Составы