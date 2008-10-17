Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
6:0
Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
ФНЛ, 40 тур

ФНЛ,

40 тур

Россия
17 окт. 2008, 17:00 МСК
17.10.2008, 17:00 МСК
пятница
Составы