Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
4:2
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 40 тур

ФНЛ,

40 тур

Россия
17 окт. 2008, 18:00 МСК
17.10.2008, 18:00 МСК
пятница
Составы