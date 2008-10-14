Матч завершен
Торпедо
Москва
4:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
ФНЛ, 39 тур

ФНЛ,

39 тур

Россия
14 окт. 2008, 17:30 МСК
14.10.2008, 17:30 МСК
вторник
Составы