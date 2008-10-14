Матч завершен
Динамо
Брянск
0:1
Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
ФНЛ, 39 тур

ФНЛ,

39 тур

Россия
14 окт. 2008, 17:00 МСК
14.10.2008, 17:00 МСК
вторник
Составы