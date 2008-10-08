Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
8 окт. 2008, 17:30 МСК
8.10.2008, 17:30 МСК
среда
Составы