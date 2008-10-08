Матч завершен
Салют
Белгород
2:0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
8 окт. 2008, 17:00 МСК
8.10.2008, 17:00 МСК
среда
Составы