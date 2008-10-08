Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
0:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
8 окт. 2008, 15:30 МСК
8.10.2008, 15:30 МСК
среда
Составы