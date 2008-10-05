Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
2:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
5 окт. 2008, 16:30 МСК
5.10.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Составы