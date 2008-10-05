Матч завершен
Волга
Ульяновск
0:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
5 окт. 2008, 17:00 МСК
5.10.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы