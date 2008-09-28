Матч завершен
Витязь
Подольск
1:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
28 сент. 2008, 15:00 МСК
28.09.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Составы