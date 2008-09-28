Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
28 сент. 2008, 17:30 МСК
28.09.2008, 17:30 МСК
воскресенье
Составы