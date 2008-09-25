Матч завершен
Динамо
Барнаул
2:0
Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
25 сент. 2008, 13:00 МСК
25.09.2008, 13:00 МСК
четверг
Составы