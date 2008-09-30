Матч завершен
Балтика
Калининград
3:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
30 сент. 2008, 23:00 МСК
30.09.2008, 23:00 МСК
вторник
Алексей Сергеев
Алексей Сергеев
Главный Судья
Составы