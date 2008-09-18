Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
3:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
18 сент. 2008, 18:00 МСК
18.09.2008, 18:00 МСК
четверг
Составы