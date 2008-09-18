Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
18 сент. 2008, 17:30 МСК
18.09.2008, 17:30 МСК
четверг
Составы