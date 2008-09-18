Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
2:4
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
18 сент. 2008, 16:30 МСК
18.09.2008, 16:30 МСК
четверг
Составы