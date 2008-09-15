Матч завершен
СКА
Ростов-на-Дону
3:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
15 сент. 2008, 17:00 МСК
15.09.2008, 17:00 МСК
понедельник
Составы