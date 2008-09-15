Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
4:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
15 сент. 2008, 17:30 МСК
15.09.2008, 17:30 МСК
понедельник
Составы