Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
8 сент. 2008, 17:30 МСК
8.09.2008, 17:30 МСК
понедельник
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы