Матч завершен
Динамо
Барнаул
1:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
8 сент. 2008, 14:00 МСК
8.09.2008, 14:00 МСК
понедельник
Составы