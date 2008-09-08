Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:3
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
8 сент. 2008, 16:00 МСК
8.09.2008, 16:00 МСК
понедельник
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы