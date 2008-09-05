Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
0:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
5 сент. 2008, 11:30 МСК
5.09.2008, 11:30 МСК
пятница
Составы