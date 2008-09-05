Матч завершен
Салют
Белгород
1:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
5 сент. 2008, 18:00 МСК
5.09.2008, 18:00 МСК
пятница
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы