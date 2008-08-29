Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:2
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
29 авг. 2008, 18:00 МСК
29.08.2008, 18:00 МСК
пятница
Составы