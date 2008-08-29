Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:0
Матч завершен
Носта
Новотроицк
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
29 авг. 2008, 17:00 МСК
29.08.2008, 17:00 МСК
пятница
Составы