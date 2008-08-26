Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0
Матч завершен
Витязь
Подольск
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
26 авг. 2008, 17:00 МСК
26.08.2008, 17:00 МСК
вторник
Составы