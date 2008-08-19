Матч завершен
СКА
Ростов-на-Дону
2:0
Матч завершен
Волга
Ульяновск
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
19 авг. 2008, 17:30 МСК
19.08.2008, 17:30 МСК
вторник
Составы