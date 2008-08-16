Матч завершен
СКА
Ростов-на-Дону
3:4
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
16 авг. 2008, 17:30 МСК
16.08.2008, 17:30 МСК
суббота
Составы