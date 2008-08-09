Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1
Матч завершен
Динамо
Барнаул
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
9 авг. 2008, 13:00 МСК
9.08.2008, 13:00 МСК
суббота
Составы