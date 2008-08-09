Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
9 авг. 2008, 17:00 МСК
9.08.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы